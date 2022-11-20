Артиллерия ВС РФ разбила две колонны техники ВС Украины под Лиманом и Херсоном

Армия России продолжает уничтожать военную технику ВС Украины. Сообщается об эффективной работе артиллерии ВС РФ на двух направлениях фронта. Ликвидированы колонны техники противника.

Военкор Андрей Руденко рассказал об уничтожении одной из них у Лимана артиллеристами российских войск. Предположительно, были задействованы РСЗО (реактивные системы залпового огня). В колонне были британские броневики Husky, танк Т-72, автомобили и другая военная техника.

Также известно о ликвидации колонны противника на Херсонском направлении. Среди армейской техники там отмечены польские танки Т-72М1 и другая бронетехника.