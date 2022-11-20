В Министерстве обороны США скептически отнеслись к планам наступления вооружённых сил Украины (ВСУ) на Крым и не оценили их. Высказался по этому поводу глава комитета начальников штабов генерал Марк Милли.
У Киева нет шанса захватить Крым в нынешней ситуации, несмотря на успех в Херсоне, заявил генерал.
Он считает, что взять полуостров военным путём невозможно в принципе.
По словам сотрудника Пентагона, для достижения мира необходима политическая инициатива, диалог и переговоры.
В Киеве начали говорить о наступлении на Крым после того, как получили две установки "Кроталь" от Франции и 10 САУ от Германии. Так, советник офиса Зеленского Андрей Ермак выразил уверенность, что ВСУ будут наступать на Крым.
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