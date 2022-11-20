РВ: группы ВСУ пытаются прорвать оборонительный рубеж Сватово — Кременная в ЛНР

ВСУ продолжают попытки прорыва на направлении Сватово — Кременная. Бойцы российской армии самоотверженно держат оборону, интенсивно работает артиллерия. Слаженное выполнение боевых задач не позволяет противнику подвинуться, ВСУ несут крупные потери, сообщает "Русская весна".

За минувшие сутки ВС РФ сорвали три попытки украинской армии атаковать силами ротных тактических групп в направлении населённых пунктов Червонопоповка, Макеевка и Кременная в Луганской Народной Республике. Также противником были осуществлены безуспешные попытки развить наступление в направлении села Коломыйчиха в ЛНР.

Огнём артиллерии подразделения украинских войск были остановлены и отброшены на исходные позиции. ВСУ потеряли около 30 человек убитыми, а также три бронемашины и пять пикапов.