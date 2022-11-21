WP: США и ЕС столкнулись с вызовом из-за истощения запасов оружия для Украины

Американские власти и европейские лидеры столкнулись с серьёзным вызовом на фоне истощения запасов западной военной техники для передачи Киеву, пишет Washington Post.

Как сообщил представитель одной из стран НАТО, западные государства оказались в сложной ситуации. По его словам, альянс уже передал весомую часть оружия со складов Украине.

"Западу приходится всё глубже копаться в своих запасах", — указал источник газеты, пожелавший сохранить анонимность.

Он считает, что долгосрочный стратегический план позволит решить проблемы с нехваткой техники. При этом представитель Североатлантического альянса подчеркнул: Москва, в свою очередь, обладает большими запасами оружия и способна обеспечить Вооружённые силы РФ.

Кроме того, WP отмечает, что российские предприятия производят артиллерийские снаряды практически круглосуточно. Для сотрудников заводов созданы посменные графики работы, сказано в статье.