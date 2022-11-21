Шеремет: освобождение Херсона от украинской оккупации — вопрос времени

Присутствие Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Херсоне — временное явление. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

По его словам, у киевского режима нет дальнейших планов, связанных с жизнеобеспечением Херсона и правобережной части региона. Как пояснил парламентарий, на территориях, оккупированных националистами, отсутствуют электричество, вода и газ. Кроме того, политик обратил внимание то, что там проводятся репрессии.

"Освобождение правобережной части Херсонской области от оккупации украинских войск является вопросом времени", — отметил Шеремет в беседе с РИА Новости.

Он также добавил, что Киев воспринимает Херсон в качестве чужой территории. Власти Украины не собираются начинать восстановительные работы в этом городе, уточнил депутат.

Парламентарий подчеркнул: Вооружённые силы РФ намерены вернуть контроль над российским регионом.

Ранее Шеремет сообщил, что мир на Украине возможен лишь после свержения нынешнего киевского режима. Он назвал украинского президента Владимира Зеленского военным преступником.