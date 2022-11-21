Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ВСУ под Артёмовском и Соледаром отказались от наступательных действий
63-летняя Гузеева похудела с помощью процедур в спа-отеле Кисловодска
Послание Путина ФС 2022 года будет о мобилизации страны и цене победы
Гемпель: укровояки могут попасть в Крым только в качестве военнопленных
Рогозин о мирных переговорах с Украиной: надо идти до конца и вернуть Киев
МО Украины не поддержало предположения о паузе в военных действиях зимой
В Киеве заявили, что сын Патрушева будет жёстче Путина
Shafaq: ВС Ирана нанесли ракетный удар по Иракскому Курдистану
Косачёв: смена власти в Киеве приведёт к нормализации отношений РФ и Украины

Шеремет: освобождение Херсона от украинской оккупации — вопрос времени

Силовые структуры

Присутствие Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Херсоне — временное явление. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Шеремет: освобождение Херсона от украинской оккупации — вопрос времени

По его словам, у киевского режима нет дальнейших планов, связанных с жизнеобеспечением Херсона и правобережной части региона. Как пояснил парламентарий, на территориях, оккупированных националистами, отсутствуют электричество, вода и газ. Кроме того, политик обратил внимание то, что там проводятся репрессии.

"Освобождение правобережной части Херсонской области от оккупации украинских войск является вопросом времени", — отметил Шеремет в беседе с РИА Новости.

Он также добавил, что Киев воспринимает Херсон в качестве чужой территории. Власти Украины не собираются начинать восстановительные работы в этом городе, уточнил депутат.

Парламентарий подчеркнул: Вооружённые силы РФ намерены вернуть контроль над российским регионом.

Ранее Шеремет сообщил, что мир на Украине возможен лишь после свержения нынешнего киевского режима. Он назвал украинского президента Владимира Зеленского военным преступником.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Войска ВС РФ ликвидировали французского наёмника Бессона в зоне СВО на Украине

Уничтожен французский наёмник Гастон Бессон.

Войска ВС РФ ликвидировали французского наёмника Бессона в зоне СВО на Украине
Генерал-лейтенант Гурулёв заявил о подготовке ВС РФ линии обороны в Крыму
Силовые структуры
Генерал-лейтенант Гурулёв заявил о подготовке ВС РФ линии обороны в Крыму
Силовые структуры
В Херсонской области ВС РФ ликвидирован полковник ВСУ Мыкола Красивов
Силовые структуры
ВС РФ уничтожили гаубицы М777, из которых ВСУ обстреливали Белгородскую область
Ольга Лебедева Пентагон предупредил Украину: зимой вам будет худо, но мы не поможем Ольга Лебедева Соломон Соловьев Знак зодиака 21 ноября: знаменитые Скорпионы Соломон Соловьев Любовь Степушова Зеленский держит миллионы в заложниках: города Украины опустеют, мародёры их сожгут Любовь Степушова
Силовые структуры
Марков объяснил, зачем сдали Херсон: Не по военным причинам, а по политическим
Силовые структуры
WP: элитный спецназ ВС России сорвал наступление ВС Украины у Сватово
Украинский танк Т-64БВ "Демон" ВСУ подорвался на мине на Херсонском направлении
Силовые структуры
Украинский танк Т-64БВ "Демон" ВСУ подорвался на мине на Херсонском направлении
Последние материалы
На нефтебазе в Макеевке вспыхнул пожар после попадания взрывоопасного предмета
Кудрицкий: Украину ожидает полный блэкаут
Британцы обрушились на Макрона, обвинившего Россию в планах на Африку
Абдуллин: единство НАТО дало трещину на фоне ракетного инцидента в Польше
В России появится новый бюджетный мотоцикл на 300 "кубиков"
Военкор Руденко: ВС РФ выходят к Орловке, после чего будет окружена Авдеевка
В Артёмовск прибыли американские наёмники из-за больших потерь ВСУ
ЛОР Комарова назвала полоскание самым простым способом лечения больного горла
Сенатор Бондарев: у Киева нет военной силы и ресурсов для наступления на Крым
Миномёты "Отважных" заставили украинских боевиков бежать, бросив оружие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников