Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что украинские боевики могут попасть в Крым только в качестве военнопленных, комментируя возможность наступления на полуостров.\r\n\r\n\r\n\r\n"У украинских военных есть единственный способ попасть в Крым &mdash; только в качестве военнопленных. Мы найдём им применение на строящихся объектах", &mdash; приводит его слова РИА Новости.\r\n\r\n\r\n\r\nПо словам депутата, попытка нападения на Крым станет для украинских националистов станет трагедией.\r\n\r\n\r\n\r\n"Начать наступление, конечно, можно, особенно это хорошо у киевской власти получается в мечтах, но на практике это обернётся для украинских войск катастрофой. Ответ с нашей стороны будет сокрушительным.", &mdash; заключил он.\r\n\r\n\r\n\r\nРанее депутат Госдумы, экс-заместитель командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв заявил о подготовке ВС РФ линии обороны в Крыму.