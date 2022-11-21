Опубликовано видео уничтожения вертолётом Ка-52 "Аллигатор" ВКС РФ техники ВСУ

ВС РФ продолжают уничтожать живую силу и технику противника в рамках проведения специальной военной операции. Активно действует ударная авиация российских войск.

ТК "Звезда" публикует видеокадры боевой работы разведывательно-ударных вертолётов нового поколения Ка-52 "Аллигатор" ВКС РФ, которые наносят поражение военной технике ВСУ в зоне СВО.

"Аллигаторы" действую на предельно малой высоте, пролетая над водоёмами и полями, обманывая систему противовоздушной обороны противника. Пущенная в вертолёт ракета ВСУ не попала в цель из-за резкого крена Ка-52 влево и выпуска тепловых ловушек. Ракета российской армии, напротив, поразила цель, уничтожив вражескую технику.

После выполнения боевой задачи вертолёты возвращаются на базу.