Песков: в Кремле не рассматривают возможность второй волны мобилизации

В Кремле не ведётся никаких разговоров о возможности второй волны частичной мобилизации. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Я не могу говорить за Минобороны, в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет", — сказал Песков в разговоре с представителями прессы.

Таким образом пресс-секретарь президента ответил на вопрос о том, говорят ли в Кремле на тему второй волны частичной мобилизации.

Частичная мобилизация была объявлена в РФ главой государства Владимиром Путиным 21 сентября. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что кампания по частичной мобилизации завершена.