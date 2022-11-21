Рогозин назвал финальную точку СВО - Киев

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который сейчас находится в зоне СВО в качестве инструктор, назвал финальную цель России на Украине.

По его словам, если уж мы начали спецоперацию, то должны "идти надо до конца" — освобождать Киев.

"По моему личному мнению, оставлять русофобскую, напичканную оружием Украину в том виде, в котором она существует сейчас, нельзя.

Конец — это восстановление нашей большой Родины, в которой и я тоже родился. <…> Для меня Киев — не чужой город. И когда я смотрю, какая бесовщина там происходит… Киев точно надо вернуть", — говорит Рогозин.