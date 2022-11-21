Рогозин о мирных переговорах с Украиной: надо идти до конца и вернуть Киев

России не нужен сосед, накаченный оружием, агрессивно настроенный, с русофобской властью, а потому спецоперацию надо доводить до конца, уверен глава группы военных советников в зоне СВО Дмитрий Рогозин.

"Конец — это восстановление всей нашей большой Родины, в которой мы раньше жили, в которой я родился в том числе", — пояснил он.

Рагозин добавил, что украинские власти с помощью пропаганды устроили настоящую "бесовщину" в столице страны, а потому "Киев точно надо вернуть".

Раннее политолог заявил, что инцидент с украинской ракетой в Польше — дело рук Дуды и Зеленского, которые решили устроить ядерную войну США с Россией.