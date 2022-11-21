Рогов: ВСУ готовятся взять штурмом Запорожскую АЭС

У Киева есть планы по взятию штурмом Запорожской атомной станции в Энергодаре. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Он отметил в беседе с "Народными Новостями", что обстрелы территории АЭС со стороны Украины продолжаются на протяжении двух дней, а общее количество прилётов приблизилось к трём десяткам.

По словам политика, удары, которые наносят боевики вооружённых сил Украины (ВСУ), не привели к критическим нарушениям, уровень радиации остаётся в пределах нормы.

Однако Киев наращивает силы для захвата ЗАЭС штурмом и попытается это сделать, выразил уверенность собеседник издания.

Он пояснил, что в условиях блэкаута, потерь мощностей и постоянных веерных отключений Запорожская АЭС является крайне важным объектом и источником энергии для Украины. И именно поэтому ВСУ попытаются её захватить.