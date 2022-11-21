Сладков: ВС РФ должны прорвать фронт в направлении Киева, Одессы и Харькова

Репортёр ВГТРК Александр Сладков поразмышлял на тему того, как долго сможет продержаться Украина в условиях нанесения ударов ВС РФ.

"Уговоры "Геранью". Долго ли продержится Украина?" — задаётся вопросом военкор.

По его мнению, всё зависит от трёх факторов. Во-первых, должна произойти полная остановка железнодорожных сообщений на Украине. Во-вторых, — полное отключение электричества, за которым последует опустошение информационного пространства страны. В-третьх, необходимо три прорыва линии фронта в направлении Киева, Харькова и Одессы, считает Сладков.

Эти три фактора сыграют свою роль только в том случае, если коммуникационная система Украины будет разрушаться непрерывно, до коллапса. Репортёр также спрогнозировал, что на Украине не будет народного восстания, но мятеж в армии возможен.