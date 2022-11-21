Назначенный Киевом советник мэра города Мариуполя Пётр Андрющенко сообщает, что Вооружённые силы России перебрасывают войска через Мариуполь на Запорожское направление в сторону Гуляйполя.
По его словам, замечены десятки единиц инженерной техники и грузовиков, двигающихся со стороны России к Гуляйполю, передают военные корреспонденты "Русской весны". Андрющенко также добавил, что ВС РФ второй раз по счëту масштабно проводят усиление на данном направлении фронта.
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