Андрющенко: ВС РФ перебрасывают силы в направлении Гуляйполя

Назначенный Киевом советник мэра города Мариуполя Пётр Андрющенко сообщает, что Вооружённые силы России перебрасывают войска через Мариуполь на Запорожское направление в сторону Гуляйполя.

По его словам, замечены десятки единиц инженерной техники и грузовиков, двигающихся со стороны России к Гуляйполю, передают военные корреспонденты "Русской весны". Андрющенко также добавил, что ВС РФ второй раз по счëту масштабно проводят усиление на данном направлении фронта.