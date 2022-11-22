Сенатор Косачёв: генсек НАТО потакает безумной логике украинских авантюристов

Российский сенатор Константин Косачёв указал на "опасную оговорку" в выступлении генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга об урегулировании украинского конфликта.

По словам вице-спикера Совфеда, генсек НАТО призвал Киев к переговорам, добавив, что военный блок продолжит поставлять оружие для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как пояснил Косачёв, альянс заинтересован лишь в таком мирном решении, которое будет приемлемо для киевского режима.

"Если Столтенберг поддерживает эту логику, он действует не просто против интересов граждан стран НАТО, но ещё и потакает безумной логике украинских авантюристов", — считает сенатор.

Он добавил, что альянс не намерен побуждать Киев к немедленному началу диалога с Москвой. Вместо этого НАТО продолжает наращивать поставки техники, надеясь на успехи украинской армии в ходе боёв, указал государственный деятель.

Косачёв назвал слова Столтенберга о мирных переговорах и передаче оружия Украине "взаимоисключающими".

Ранее сенатор сообщил, что отношения Киева и Москвы нормализуются лишь после смены действующего руководства Украины.