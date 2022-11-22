ВС РФ уничтожили хранилище с топливом для военной техники ВСУ в Херсоне

В областном центре Херсонской области, оккупированном украинскими войсками, произошёл крупный взрыв и пожар. Предполагалось, что поражён склад с ГСМ.

По данным "Военного обозрения", стало известно, что ВС РФ поразили крупное хранилище топлива ВСУ, используемого украинской армией в военных целях. Такой удар подорвёт военный потенциал группировки врага на данном участке фронта, считают эксперты издания. Пока точных сведений о характере повреждений объекта нет, однако известно, что выгорели сотни тонн топлива.

В ночное время также поражены объекты, подконтрольные ВСУ в городе Краматорске. По информации источника, уничтожена военная техника противника. Украинская сторона также сообщает об ударах по целям в Гуляйполе, Никополе и других населённых пунктах.