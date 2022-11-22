Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Госдума приняла заявление в связи с расстрелом ВСУ пленных российских солдат
Психотерапевт Фомин: дети готовы к разговору о смерти с шести-семи лет
Дипломат США Кеннан: Россия была вправе атаковать Украину ещё в 1997 году
Спрос на элитную недвижимость в Москве рухнул до уровня 2015 года
Замгубернатора Запорожья заявил о готовности добровольческого батальона к боям
WSJ: китайский цифровой юань угрожает господству доллара США
Пенсионерка из Хабаровска отправилась добровольцем в зону СВО
В центре Марьинки ВС РФ ведут интенсивные бои по взятию города под контроль
Филипоненко: ВСУ потеряли в ЛНР до 70 боевиков, три танка и пять БТР

Арестович: для ВСУ ситуацию осложняет неопределённость дальнейших действий ВС РФ

Силовые структуры

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович поразмышлял о возможных планах командования РФ. По его словам, главной сложностью для Украины является неопределённость дальнейших действий армии России.

Арестович предполагает, что ВС РФ могут вынашивать план наступления на Киев или Западную Украину.

"Наступление они могут начать с территории Беларуси, которую они пока используют как полигон для учений", — цитирует слова украинского советника "Военное обозрение".

Он также отметил, что у ВСУ будут проблемы, если Иран начнёт поставлять РФ баллистические ракеты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Military Watch: истребитель ВВС РФ МиГ-31 заслуженно стал основой авиации России

Параметры самолёта МиГ-31 ВВС России остаются загадкой для Запада.

Military Watch: истребитель ВВС РФ МиГ-31 заслуженно стал основой авиации России
Отбросивший четыре гранаты из окопа военнослужащий ВС РФ рассказал о случившемся
Силовые структуры
Отбросивший четыре гранаты из окопа военнослужащий ВС РФ рассказал о случившемся
Мир. Новости мира
Politico: Польша может стать военной сверхдержавой с самой мощной армией в ЕС
Политика. Новости и аналитика
Послание Путина ФС 2022 года будет о мобилизации страны и цене победы
Ольга Лебедева Украинцы имеют мало шансов здоровыми пережить зиму дома, а уезжать некуда Ольга Лебедева Соломон Соловьев Знак зодиака 22 ноября: знаменитые Скорпионы Соломон Соловьев Любовь Степушова Армия Сербии готова защищать сербов в Косово, но Вучич — не Путин Любовь Степушова
Силовые структуры
Бойцы группировки "О" ВС РФ захватили американский БТР М113 ВСУ в районе Сватово
Силовые структуры
Рогов: ВКС РФ нанесли удары по местам концентрации ВСУ в Запорожской области
Войска ВС РФ уничтожили американский БТР International MaxxPro в районе Павловки
Силовые структуры
Войска ВС РФ уничтожили американский БТР International MaxxPro в районе Павловки
Последние материалы
Госдума приняла заявление в связи с расстрелом ВСУ пленных российских солдат
Психотерапевт Фомин: дети готовы к разговору о смерти с шести-семи лет
Дипломат США Кеннан: Россия была вправе атаковать Украину ещё в 1997 году
Сергей Есенин — "авантюрист, но самой высокой и лучшей марки"
Спрос на элитную недвижимость в Москве рухнул до уровня 2015 года
Замгубернатора Запорожья заявил о готовности добровольческого батальона к боям
WSJ: китайский цифровой юань угрожает господству доллара США
Пенсионерка из Хабаровска отправилась добровольцем в зону СВО
В центре Марьинки ВС РФ ведут интенсивные бои по взятию города под контроль
Филипоненко: ВСУ потеряли в ЛНР до 70 боевиков, три танка и пять БТР
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников