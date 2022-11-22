Арестович: для ВСУ ситуацию осложняет неопределённость дальнейших действий ВС РФ

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович поразмышлял о возможных планах командования РФ. По его словам, главной сложностью для Украины является неопределённость дальнейших действий армии России.

Арестович предполагает, что ВС РФ могут вынашивать план наступления на Киев или Западную Украину.

"Наступление они могут начать с территории Беларуси, которую они пока используют как полигон для учений", — цитирует слова украинского советника "Военное обозрение".

Он также отметил, что у ВСУ будут проблемы, если Иран начнёт поставлять РФ баллистические ракеты.