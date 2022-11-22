Пенсионерка из Хабаровска отправилась добровольцем в зону СВО

В зону спецоперации на Украине в качестве добровольца поехала 71-летняя жительница Хабаровска Наталья Богданова. Она заявила, что хочет лично поддерживать раненых бойцов, пишет Telegram-канал Amur Mash.

Отмечается, что в зону СВО пенсионерка стремилась попасть с сентября, но сделать это ей удалось только сейчас. Бывший геодезист прошла курсы помощи пострадавшим.

Теперь женщина отправилась в Луганск, где будет помогать раненым военным в госпитале. Оформили её пока на месяц, допустив возможность продления.

По словам Натальи, в Донецк её не пустили, объяснив, что там опасно.

Доброволец добавила, что скоро в зону СВО отправится её сын, а сейчас там находится внук.

Ранее стало известно, что в Донбасс прибыл потомок российского императора Николая I.