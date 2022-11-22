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На Краснолиманском направлении российскими военными отбита атака ВСУ

Силовые структуры

Согласно сообщению Минобороны РФ, наступление украинской армии на Краснолиманском направлении успешно отражено российскими бойцами.

На Краснолиманском направлении российскими военными отбита атака ВСУ

В результате отбитой атаки, которая велась из района населённого пункта Стельмаховка, ВСУ и иностранные наёмники потерпели поражение, потеряв до 40 своих бойцов.

"На Красно-Лиманском направлении российскими войсками сорвана попытка мотопехотной роты ВСУ, усиленной иностранными наёмниками, атаковать из района населенного пункта Стельмаховка. В результате огневого поражения потери противника составили до 40 украинских военнослужащих и наемников. Уничтожено три бронеавтомобиля и три пикапа", — рассказали в Минобороны.

Также представители ведомства сообщили, что российской армии удалось остановить продолжающиеся атаки ВСУ на Донецком направлении, где украинская армия понесла значительные потери — более 160 бойцов.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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