На Краснолиманском направлении российскими военными отбита атака ВСУ

Согласно сообщению Минобороны РФ, наступление украинской армии на Краснолиманском направлении успешно отражено российскими бойцами.

В результате отбитой атаки, которая велась из района населённого пункта Стельмаховка, ВСУ и иностранные наёмники потерпели поражение, потеряв до 40 своих бойцов.

"На Красно-Лиманском направлении российскими войсками сорвана попытка мотопехотной роты ВСУ, усиленной иностранными наёмниками, атаковать из района населенного пункта Стельмаховка. В результате огневого поражения потери противника составили до 40 украинских военнослужащих и наемников. Уничтожено три бронеавтомобиля и три пикапа", — рассказали в Минобороны.

Также представители ведомства сообщили, что российской армии удалось остановить продолжающиеся атаки ВСУ на Донецком направлении, где украинская армия понесла значительные потери — более 160 бойцов.