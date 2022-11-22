Согласно сообщению Минобороны РФ, наступление украинской армии на Краснолиманском направлении успешно отражено российскими бойцами.
В результате отбитой атаки, которая велась из района населённого пункта Стельмаховка, ВСУ и иностранные наёмники потерпели поражение, потеряв до 40 своих бойцов.
"На Красно-Лиманском направлении российскими войсками сорвана попытка мотопехотной роты ВСУ, усиленной иностранными наёмниками, атаковать из района населенного пункта Стельмаховка. В результате огневого поражения потери противника составили до 40 украинских военнослужащих и наемников. Уничтожено три бронеавтомобиля и три пикапа", — рассказали в Минобороны.
Также представители ведомства сообщили, что российской армии удалось остановить продолжающиеся атаки ВСУ на Донецком направлении, где украинская армия понесла значительные потери — более 160 бойцов.
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