Юрий Подоляка: после Марьинки ВС РФ смогут пойти на Красногоровку

Военный эксперт Юрий Подоляка рассказал о том, что положение в Марьинке складывается в пользу ВС РФ, которым удалось переложить ход событий в этом районе и взять под контроль значительную часть сил находящихся здесь ВСУ.

Аналитик назвал это тактическим успехом и залогом освобождения Марьинки в скором будущем.

Эксперт считает, что освобождение этого населённого пункта откроет российским военным пространство для дальнейших манёвров в районе Красногоровки, Константиновки, на угледарском направлении.

«Освобождение Марьинки упростит нам наступление на Красногоровку. Но не менее важным станет выход в тыл Константиновке через которую идет логистика противника в Угледар. Но для этого надо сломить противника в другом укрепрайоне Марьинки, находящемся на юге н.п., без взятия которого все эти возможности не смогут быть реализованы», – написал Подоляка в своём Telegram-канале.

Аналитик увидел в успехах российских военных в Марьинке залог к превосходству над ВСУ на этом направлении.