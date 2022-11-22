Пресс-служба НМ Донецкой Народной Республики ежедневно рассказывает об успехах на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. На этот раз в кадр попал штурм позиций противника под Невельским.
Бронетехника 100-й гвардейской бригады Народной милиции ДНР атаковала бойцов ВСУ. На видео зафиксированы разбитые стрелковые ячейки и блиндажи врага, укреплённые брёвнами и шинами. Съёмка велась с помощью камер бойцов бригады и беспилотников.
Пресс-служба Народной милиции информирует, что захвачено большое количество трофеев, противник полностью разгромлен и понёс серьёзные потери.
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