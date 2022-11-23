Эксперты "Взгляд" констатировали, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы

Украина испытывает дефицит боеприпасов, о чём начали сообщать и на Западе, констатирует газета "Взгляд".

Пока в зоне СВО у ВСУ ещё есть ракеты, частично используются снаряды и пушки советского производства. Основной силой является натовский 155-мм калибр и РСЗО HIMARS из США, однако и это оружие улетает, "как в топку".

Ещё одной проблемой является несовместимость украинских патронов с оружием НАТО. В The Washington Post также отметили, что странам Запада "приходится глубже копаться в своих запасах", чтобы передать их Украине. Сама Украина постоянно признаёт нехватку военной помощи.

Генерал-лейтенант Анатолий Хрулев в беседе с изданием напомнил негласное правило боевых действий: пока есть патроны, их "жгут", а при дефиците боеприпасов — экономят. При этом он отметил, что расход боеприпасов напрямую зависит от опытности командования и обученности личного состава.

"Расход боеприпасов на ствол рассчитывается командиром в зависимости от вида боя и наличия целей для поражения. Большое значение имеет наличие разведданных, когда огонь ведётся не вслепую, что требует большего расхода боеприпасов, а по точечным целям."