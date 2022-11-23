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Минобороны Тайваня заявило о приближении к острову истребителей и кораблей Китая

Силовые структуры

23 ноября около 06:00 (01:00 по Москве) Министерство обороны Тайваня зафиксировало приближение к острову истребителей и кораблей КНР. Об этом ведомство проинформировало в Twitter*.

"Вокруг Тайваня было обнаружено три летательных аппарата и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК)", — подчеркнуло Минобороны.

Сообщается, истребители J-16 совершили заход в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня на юго-западном участке. В восточной части острова был зафиксирован палубный противолодочный вертолёт Ка-28. Для ответа Китаю ВС Тайваня подняли воздушный патруль, распространили радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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