Войска ВС РФ освобождают Марьинку, нанося точечные удары по позициям ВСУ

Марьинка является стратегически важным городом, который ВС РФ штурмуют уже с самого начала СВО. Накануне стало известно, что наши бойцы ведут бои в центральной части населённого пункта.

ВС РФ шаг за шагом продолжают продвижение в Марьинке, уничтожая огневые точки ВСУ. Для Украины потеря города будет серьёзным ударом, пишет "Военное обозрение".

Об успехах ВС РФ на данном участке фронта сообщает и военный эксперт Борис Рожин, уточняя, что в вопросе штурма Марьинки отмечается "неплохой прогресс".

Продолжаются бои в Артёмовске, ожесточённые боевые действия идут на Соледарском направлении, в районе Белогоровки и Яковлевки.