Марьинка является стратегически важным городом, который ВС РФ штурмуют уже с самого начала СВО. Накануне стало известно, что наши бойцы ведут бои в центральной части населённого пункта.
ВС РФ шаг за шагом продолжают продвижение в Марьинке, уничтожая огневые точки ВСУ. Для Украины потеря города будет серьёзным ударом, пишет "Военное обозрение".
Об успехах ВС РФ на данном участке фронта сообщает и военный эксперт Борис Рожин, уточняя, что в вопросе штурма Марьинки отмечается "неплохой прогресс".
Продолжаются бои в Артёмовске, ожесточённые боевые действия идут на Соледарском направлении, в районе Белогоровки и Яковлевки.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.