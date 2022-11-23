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Войска ВС РФ освобождают Марьинку, нанося точечные удары по позициям ВСУ

Силовые структуры

Марьинка является стратегически важным городом, который ВС РФ штурмуют уже с самого начала СВО. Накануне стало известно, что наши бойцы ведут бои в центральной части населённого пункта.

ВС РФ шаг за шагом продолжают продвижение в Марьинке, уничтожая огневые точки ВСУ. Для Украины потеря города будет серьёзным ударом, пишет "Военное обозрение".

Об успехах ВС РФ на данном участке фронта сообщает и военный эксперт Борис Рожин, уточняя, что в вопросе штурма Марьинки отмечается "неплохой прогресс".

Продолжаются бои в Артёмовске, ожесточённые боевые действия идут на Соледарском направлении, в районе Белогоровки и Яковлевки.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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