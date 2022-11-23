Дробницкий на шоу Соловьёва призвал после Украины обратить внимание на Казахстан

Политолог Дмитрий Дробницкий в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым" заявил, что России угрожает не только военно-политический блок НАТО и Киев.

"Давайте всё-таки обратим внимание на то, что следующая проблема — это Казахстан. Там тоже могут начаться те же самые нацистские процессы, которые сейчас на Украине", — подчеркнул эксперт, передаёт Россия-1.

Вместе с этим специалист сказал, что в Казахстане живёт много русских. Также Дробницкий отметил: в стране есть ядерное топливо для Росатома.

Ранее политолог сообщил, что Запад не станет серьёзно отвечать на ракетные удары Вооружённых сил Российской Федерации по украинской инфраструктуре.