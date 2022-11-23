Замглавы Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что обсудил вопрос наращивания объёмов поставок высокоточного оружия войскам России. Он посетил научно-производственное предприятие "Регион", где прошли разговоры.
"Враги продолжают внимательно "калькулировать" наши пуски и наши запасы", — заявил он в своём Telegram-канале.
По его словам, противник напрасно питает надежды на истощение запасов российского оружия.
"Продолжение следует. Всем хватит!" — добавил Медведев.
Данный пост он опубликовал в момент сообщений о сильных взрывах в Киеве и других регионах Украины 23 ноября.
Ранее эксперт Борис Рожин заявил, что ВСУ рассматривают сценарий прорыва в Белгородскую область.
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Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.