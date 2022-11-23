Замглавы Совбеза РФ Медведев заявил о достаточности ракет у войск ВС РФ

Замглавы Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что обсудил вопрос наращивания объёмов поставок высокоточного оружия войскам России. Он посетил научно-производственное предприятие "Регион", где прошли разговоры.

"Враги продолжают внимательно "калькулировать" наши пуски и наши запасы", — заявил он в своём Telegram-канале.

По его словам, противник напрасно питает надежды на истощение запасов российского оружия.

"Продолжение следует. Всем хватит!" — добавил Медведев.

Данный пост он опубликовал в момент сообщений о сильных взрывах в Киеве и других регионах Украины 23 ноября.

Ранее эксперт Борис Рожин заявил, что ВСУ рассматривают сценарий прорыва в Белгородскую область.