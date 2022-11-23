Залужный о работе ВСУ: Постоянная нехватка вооружения, техники, боеприпасов

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что массированный ракетный удар по Украине вызван тем, что противник не может одолеть украинскую армию.

Залужный рассказал, что по объектам инфраструктуры Украины было запущено 67 крылатых ракет воздушного и морского базирования.

Он поблагодарил военнослужащих ВСУ за профессионализм.

"Вы являетесь образцом для всего мира. То, что вы делаете в условиях постоянной нехватки вооружения, техники, боеприпасов — на грани возможного", — сказал глава ВСУ.

Залужный выразил признательность западным странам за предоставленные системы ПВО.

"Мир в Европе напрямую зависит от устойчивости и защищенности Украины", — объяснил главнокомандующий украинской армией.

Ранее Владимир Зеленский запросил срочное заседание СБ ООН из-за ракетных ударов в ходе СВО.