Украинские националисты, зашедшие на правый берег Днепра расправляются с мирными жителями, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Как подчеркнул постпред, ранее представители Незалежной пообещали "отстреливать как собак" всех, кто как-то связан с Россией.
"Зашедшие на правый берег Днепра украинские националисты уже начали массовые чистки и репрессии в отношении местного населения. Представительница украинской власти Луговая заранее предупредила, что ВСУ будут "отстреливать предателей как собак", — заявил Небензя в ходе заседания ООН.
Он подчеркнул, что в области украинцы ввели комендантский час, но он действует в качестве "ширмы".
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