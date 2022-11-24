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Разведчики ВСУ пожаловались Зеленскому на преступный приказ командования

Силовые структуры

В Сети появилось очередное обращение военных украинской армии к президенту Владимиру Зеленскому и главкому вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному. На своих командиров пожаловались бойцы разведывательной роты 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в Telegram-канале.

По словам разведчиков, командование отдало им самоубийственный приказ занять позиции в районе Артёмовска (Бахмута), которые известны российским артиллеристам.

Боевики попали под обстрел и решили вернуться, однако тот же приказ им повторили снова. Слушать доводы разведчиков командир Дмитрий Брежинский отказался.

Солдаты ВСУ добавили, что через несколько дней их всё же перебросили на новые позиции, оставив без продуктового и вещевого довольствия.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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