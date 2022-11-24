Вечером 23 ноября из украинского плена на родину вернулись 35 российских военнослужащих. Один из освобождённых рассказал об издевательствах украинских националистов.
"Одного из моих знакомых били током в "Правом секторе"*. Было и 220 вольт и 320 вольт", — признался солдат журналистам.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что все освобождённые военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию, в том числе им будет оказана психологическая помощь.
Ранее политолог высказал мнение, что украинские власти решили полностью уничтожить православие на Украине.
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
* - признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.
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