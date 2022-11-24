Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Марочко: удары по энергосистеме Украины негативно отразились на ВСУ
Путин оставляет Зеленскому всё меньше пространства для манёвра
Врач Перес: бананы, орехи и ягоды Годжи помогут самостоятельно понизить давление
Сестра Ким Чен Ына назвала политиков Южной Кореи "идиотами"
Раненый военный рассказал о службе в зоне СВО и отряде "Ахмат": игра в пинг-понг
В пригороде Энергодара обнаружили схрон с десятками противодесантных мин
Украинцы предложили Зеленскому переименовать Россию в Московию
Rebelión: ракеты Украины упали на территорию Польши по задумке Киева
Клинцевич: российская армия планирует наступление на Киев

Освобождённый боец ВС РФ: в "Правом секторе"* пытали пленных током в 220 В

Силовые структуры

Вечером 23 ноября из украинского плена на родину вернулись 35 российских военнослужащих. Один из освобождённых рассказал об издевательствах украинских националистов.

Освобождённый боец ВС РФ: в "Правом секторе"* пытали пленных током в 220 В

"Одного из моих знакомых били током в "Правом секторе"*. Было и 220 вольт и 320 вольт", — признался солдат журналистам.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что все освобождённые военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию, в том числе им будет оказана психологическая помощь.

Ранее политолог высказал мнение, что украинские власти решили полностью уничтожить православие на Украине.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

* - признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
В жилой дом в Киеве попала ракета НАТО

Во время сегодняшних ракетных ударов по Украине был поражён жилой дом в Киеве. Судя по обломкам, в него попала натовская ракета.

В жилой дом в Киеве попала ракета НАТО
Леонков заявил о начале поставок аналога РСЗО HIMARS ВСУ в войска ВС РФ
Леонков заявил о начале поставок аналога РСЗО HIMARS ВСУ в войска ВС РФ
Десант НАТО готовится занять Одессу
Военкор: ВСУ пошли в атаку на двух экскаваторах, но были уничтожены
Попытка превратить Совбез ООН в судилище над РФ провалилась: Небензя "отбил" все фейки Ольга Лебедева Знак зодиака 24 ноября: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев "Специальные операции" против Москвы: наследники британских спецслужб осваивают Россию Сергей Лебедев
Ракетным ударом Украина парализована. План Кремля в действии
Российские разведчики даже ночью внимательно следят за украинскими позициями
В Минэнерго Украины сообщили о временном отключении всех АЭС и ТЭС
В Минэнерго Украины сообщили о временном отключении всех АЭС и ТЭС
Последние материалы
Марочко: удары по энергосистеме Украины негативно отразились на ВСУ
Путин оставляет Зеленскому всё меньше пространства для манёвра
Врач Перес: бананы, орехи и ягоды Годжи помогут самостоятельно понизить давление
Сестра Ким Чен Ына назвала политиков Южной Кореи "идиотами"
Раненый военный рассказал о службе в зоне СВО и отряде "Ахмат": игра в пинг-понг
В пригороде Энергодара обнаружили схрон с десятками противодесантных мин
Украинцы предложили Зеленскому переименовать Россию в Московию
Rebelión: ракеты Украины упали на территорию Польши по задумке Киева
Клинцевич: российская армия планирует наступление на Киев
Марочко: ВСУ планируют возобновить наступление на Сватово в течение 5-7 дней
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников