СК РФ проверит данные о казни мирных жителей в Херсоне и Харьковской области

Российские следователи проверят данные о проведении украинскими националистами зачисток и казни на территории Херсона и Харьковской области, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как пояснили в ведомстве, специалисты уже ознакомились с материалами соцсетей о жестоких расправах, к которым причастны Вооружённые силы Украины (ВСУ).

"Следователи проверят информацию о проведении ВСУ массовых зачисток с последующей казнью мирного населения", — прокомментировали в СК РФ.

Кроме того, представители ведомства добавили, что соответствующее уголовное дело уже возбуждено. Они подчеркнули: пользователи соцсетей обвиняют ВСУ в организации казни мирных жителей в населённом пункте Малая Рогань (Харьковская область) и убийстве родителей студентов из Херсона, которые отправили своих детей на Крымский полуостров, а сами остались в городе.

Следственный комитет осудил Киев за создание препятствий для оказания гуманитарной помощи населению. В ведомстве также отметили, что ВСУ задерживают граждан, которые получили российские документы и устроились работать на предприятия РФ.