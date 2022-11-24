Представители ФСБ заявили, что силовики пресекли попытку диверсии на газопроводе "Южный поток" в Волгоградской области. По данным правоохранителей, теракт готовили спецслужбы Украины.
"По этому газопроводу осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу", — отметили в ФСБ.
По её данным, четверо задержанных являются россиянами. Во время обысков силовики обнаружили четыре магнитные мины, взрывчатку и 593 тысячи рублей. Также в ФСБ подчеркнули, что обвиняемые хранили инструкции по созданию бомб и информацию о месте для диверсии. Правоохранители завели уголовное дело.
Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал трёх украинцев. Их заподозрили в подготовке теракта.
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