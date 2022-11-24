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Суд в Москве арестовал трёх граждан Украины по подозрению в подготовке теракта

Силовые структуры

Лефортовский суд в Москве арестовал трёх граждан Украины. Правоохранители заподозрили Антона Жуковского, Дмитрия Сергеева и Янину Акулову в планировании теракта.

Как заявили представители суда, предположительно, злоумышленники незаконно хранили оружие. Пока обвиняемые проведут под стражей два месяца, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ФСБ ликвидировала трёх диверсантов, которые намеревались устроить теракт на военных и энергетических объектах в Воронежской области. Силовики и мирные жители не пострадали.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Александр Артамонов
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