Лефортовский суд в Москве арестовал трёх граждан Украины. Правоохранители заподозрили Антона Жуковского, Дмитрия Сергеева и Янину Акулову в планировании теракта.
Как заявили представители суда, предположительно, злоумышленники незаконно хранили оружие. Пока обвиняемые проведут под стражей два месяца, отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что ФСБ ликвидировала трёх диверсантов, которые намеревались устроить теракт на военных и энергетических объектах в Воронежской области. Силовики и мирные жители не пострадали.
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Во время сегодняшних ракетных ударов по Украине был поражён жилой дом в Киеве. Судя по обломкам, в него попала натовская ракета.