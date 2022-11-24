Коррупционный скандал: куда "ушли" 15 млн из средств гособоронзаказа

ФСБ провела обыски в доме директора компании "Звезда-Стрела" Владимира Масленского, которого вместе с чиновником Минобороны подозревают в незаконном "заработке" на гособоронзаказе.

По версии следствия, руководители предприятия "Звезда-Стрела" и Андрей Подлесный, начальник военного представительства Минобороны, "вносили недостоверные данные в расчётно- калькуляционные документы".

С чем именно были связаны контракты, пока неизвестно, но ущерб оценивается в 15 миллионов рублей.

На что ушли бюджетные средства, понятно из просочившихся в сеть фотографий жилища подозреваемого. Это огромный особняк, выстроенный и обставленный в "дворцовом стиле":

в интерьере изобилует золотой цвет, на стенах висят портреты хозяина, и даже шапка Мономаха имеется (см.прикреплённое видео).

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.