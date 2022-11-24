ФСБ провела обыски в доме директора компании "Звезда-Стрела" Владимира Масленского, которого вместе с чиновником Минобороны подозревают в незаконном "заработке" на гособоронзаказе.
По версии следствия, руководители предприятия "Звезда-Стрела" и Андрей Подлесный, начальник военного представительства Минобороны, "вносили недостоверные данные в расчётно- калькуляционные документы".
С чем именно были связаны контракты, пока неизвестно, но ущерб оценивается в 15 миллионов рублей.
На что ушли бюджетные средства, понятно из просочившихся в сеть фотографий жилища подозреваемого. Это огромный особняк, выстроенный и обставленный в "дворцовом стиле":
Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Во время сегодняшних ракетных ударов по Украине был поражён жилой дом в Киеве. Судя по обломкам, в него попала натовская ракета.