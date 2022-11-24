Кузнецов заявил о трёх пороках в использовании войсками ВСУ вооружения Запада

В использовании ВСУ военной помощи Запада есть три главные проблемы. Об этом заявил доктор Института истории имени А. А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, кандидат исторических наук Олег Кузнецов.

Первая проблема — это высокий расход боеприпасов. Вторая вытекает из первой: чрезмерная нагрузка на стволы артиллерии. Третья — логистические сложности, которые усугубляются ударами ВС РФ по транспортной и энергетической инфраструктуре ВСУ.

"Тактика России на ресурсное истощение противника если себя ещё до конца не оправдала, то начинает оправдывать", — говорит Кузнецов.

Он считает, что ВСУ могут утратить активность боевых действий, если в поставках вооружений не начнут участвовать другие страны, например, Южная Корея, Япония и Индонезия. Эксперт подчеркнул достаточность ресурсов противника на минимум ещё одно серьёзное наступление.