В использовании ВСУ военной помощи Запада есть три главные проблемы. Об этом заявил доктор Института истории имени А. А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, кандидат исторических наук Олег Кузнецов.
Первая проблема — это высокий расход боеприпасов. Вторая вытекает из первой: чрезмерная нагрузка на стволы артиллерии. Третья — логистические сложности, которые усугубляются ударами ВС РФ по транспортной и энергетической инфраструктуре ВСУ.
"Тактика России на ресурсное истощение противника если себя ещё до конца не оправдала, то начинает оправдывать", — говорит Кузнецов.
Он считает, что ВСУ могут утратить активность боевых действий, если в поставках вооружений не начнут участвовать другие страны, например, Южная Корея, Япония и Индонезия. Эксперт подчеркнул достаточность ресурсов противника на минимум ещё одно серьёзное наступление.
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