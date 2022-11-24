В Министерстве обороны России проинформировали, что российские военнослужащие отбили попытку наступление украинских боевиков на Купянском направлении в районе населённого пункта Берестовое Харьковской области.
"На Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации в районе населённого пункта Берестовое Харьковской области сорвана попытка подразделений ВСУ атаковать позиции российских войск", — говорится в сообщении ведомства.
Также в Минобороны рассказали, что националисты потеряли порядка 60 человек личного состава, одна бронированная машина и два пикапа.
Ранее военный аналитик и политолог Ростислав Ищенко проинформировал о наращивании группировки ВС США у российских границ.
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