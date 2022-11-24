Звезда сериала "След" Георгий Тесля-Герасимов, уехавший добровольцем на Украину, рассказал о "самом страшном" в русской армии.

По словам актёра, многие мобилизованные солдаты "банально не умеют держать в руках автомат от слова совсем":

"… числится он каким-нибудь минометчиком, гранатометчиками или же просто пехотным бойцом, а с оружием обращаться не умеет. Потому что в армии он этим не занимался, — говорит доброволец Тесля-Герасимов в интервью ФАН, подчёркивая, что во время "срочки" парни "стреляют дрожащими руками раза три" <…> — Надо срочно возвращать уроки начальной военной подготовки в школе, чтобы у ребенка уже мышца на кости нарастала в плане веры, идеологии, любви к своей стране, патриотизма".