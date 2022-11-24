FQ: в Италии назвали накачку ВС Украины оружием причиной провала помощи НАТО

Владимир Зеленский продолжает настаивать на помощи Запада, но НАТО больше не готово снабжать ВС Украины оружием. Об этом пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano (FQ).

Как считают в Центре международных исследований, страны, которые поддерживают Киев, не могут понять, что им выгоднее, заставить Украину остановить конфликт или перейти черту нижнего предела своей обороны.

"Когда Россия начала на Украине специальную военную операцию 24 февраля, мы уже опоздали. Некоторые европейские страны уже несколько недель настаивают на создании координационного механизма ЕС по производству оружия, чтобы быть более эффективными, не напрягать резервы отдельных государств и попытаться ответить на требования Украины", — цитирует FQ специалист Центра Марко Ди Лиддо.

Однако обе стороны конфликта твердо стоят на непримиримых на данный момент позициях, и пока они не остановятся, считает Ди Лиддо.