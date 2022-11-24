Исследование Forbes объясняет, какую тактику может избрать Москва при нанесении новых массированных ударов по объектам инфраструктуры Украины.
Американский финансово-экономический журнал описал три варианта развития событий при новой ракетной атаке на Украину. Рассматривается, как самая лёгкая версия ударов, так и глобальная, грозящая тяжёлыми последствиями не только Украине, но и соседним странам.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли новые ракетные удары по объектам в Киеве, Львове и под Винницей.
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Во время сегодняшних ракетных ударов по Украине был поражён жилой дом в Киеве. Судя по обломкам, в него попала натовская ракета.