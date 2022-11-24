Forbes описал сценарии новых ракетных ударов по Украине: Блекаут всей страны

Исследование Forbes объясняет, какую тактику может избрать Москва при нанесении новых массированных ударов по объектам инфраструктуры Украины.

Американский финансово-экономический журнал описал три варианта развития событий при новой ракетной атаке на Украину. Рассматривается, как самая лёгкая версия ударов, так и глобальная, грозящая тяжёлыми последствиями не только Украине, но и соседним странам.

Первый – блекаут на Левобережье, когда Россия избирательно атакует транзитные подстанции, которые подают электричество с запада на восток страны;

Второй – блекаут всей страны, когда Россия наносит удары по электростанциям и подстанциям по всей Украине;

Третий – блекаут всей страны до семи дней. Он предполагает ряд одновременных массированных атак по распределительным устройствам АЭС, а также по подстанциям, связывающим украинскую энергосистему с европейской.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли новые ракетные удары по объектам в Киеве, Львове и под Винницей.