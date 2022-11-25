Украинское командование ожидало высадку морского десанта ВМФ РФ - боевики заминировали побережья и акватории, но морпехам Черноморского флота удалось обмануть Киев, рассказал заместитель главкома ВМФ России, генерал-лейтенант Виктор Астапов.
"Умелые действия сил флота позволили обмануть противника и высадить десант морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска", — пояснил он в интервью изданию "Красная звезда".
Основной личный состав флотов тем временем проводили наземную операцию, освобождая донбасские республики и территорию Украины от националистов.
Накануне политолог предупредил, что Генштаб ВСУ может попытаться захватить крупнейший склад вооружения в Европе, введя войска в Приднестровье.
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