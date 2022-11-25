Генерал Соболев заявил, что сторонники ядерного удара РФ по Украине — варвары

Некоторые российские эксперты полагают, что Россия допускает нанесение ядерного удара по Украине. Однако депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант Виктор Соболев раскритиковал их. Он считает, что ни с политической, ни военной точки зрения этого делать нельзя.

"Если кто-то об этом говорит, то он или не понимает, либо у него с головой что-то там… Ядерный удар — это гибель огромного количества мирных людей, мы что, варвары? Я не представлю себе человека, который в здравом уме и трезвой памяти скажет, что надо наносить тактические ядерные удары. От ядерных ударов погибнут примерно 90% мирных жителей и, может, 10% военнослужащих, потому что они лучше защищены", — сказал Соболев в беседе с "НСН".

Он отметил, что ВС РФ следует наносить удары только по инфраструктуре, связанной с поставками вооружения и техники со стороны западных союзников Киева, а не уничтожать энергетическую систему.