Некоторые российские эксперты полагают, что Россия допускает нанесение ядерного удара по Украине. Однако депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант Виктор Соболев раскритиковал их. Он считает, что ни с политической, ни военной точки зрения этого делать нельзя.
"Если кто-то об этом говорит, то он или не понимает, либо у него с головой что-то там… Ядерный удар — это гибель огромного количества мирных людей, мы что, варвары? Я не представлю себе человека, который в здравом уме и трезвой памяти скажет, что надо наносить тактические ядерные удары. От ядерных ударов погибнут примерно 90% мирных жителей и, может, 10% военнослужащих, потому что они лучше защищены", — сказал Соболев в беседе с "НСН".
Он отметил, что ВС РФ следует наносить удары только по инфраструктуре, связанной с поставками вооружения и техники со стороны западных союзников Киева, а не уничтожать энергетическую систему.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алексей Данилов заявил, что в Крыму были убиты иранские инструкторы.