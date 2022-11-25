Министр обороны Великобритании Бен Уоллес перечислил преимущества ВСУ и недостатки российской армии.
Уоллес заявил, что украинцы "шокировали мир", показав мужество и навыки.
"Учитывая преимущество украинцев в обучении, оснащении и качестве их личного состава по сравнению с деморализованными, плохо обученными, плохо экипированными русскими, в интересах Украины было бы сохранить набранный темп в течение зимы", — дал совет ВСУ Бен Уоллес.
Глава Минобороны Британии порекомендовал украинской армии начать наступление в зимний период, так как у ВСУ есть 300 тысяч комплектов зимней арктической формы.
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