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Брутер об угрозе Зеленского вернуть Крым: "Думаю, что Херсон тоже не обсуждался"

Силовые структуры

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с Pravda.Ru объяснил, для чего Владимир Зеленский заявил о готовности рассмотреть возвращение Крыма невоенным путем.

Брутер об угрозе Зеленского вернуть Крым: "Думаю, что Херсон тоже не обсуждался"

Брутер напомнил, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что этот вопрос не обсуждался.

"Я думаю, что Херсон тоже не обсуждался. Вопрос в том, что он пытается, это не он, это центр ЦИПсО и ЦРУ, они пытаются прокачать нашу реакцию. Они пытаются узнать, как мы себя собираемся вести. Вот они делают всякие заявления, которые вообще можно спускать в канализацию", — выразил своё мнение эксперт.

Политолог уверен, что Россия должна просто не замечать подобные заявления.

"Они предназначены для того, чтобы отследить результаты вбросов. Вот он говорит, что "мы не будем воевать за Крым, отдавайте его так", — сказал Брутер.

Он уверен, что, заостряя на этом внимание, Россия позиционирует себя не лучшим образом. 

"Когда мы обращаем внимание, и даже слишком много внимания, на эти дурацкие заявления, это означает, что у нас нет своего плана", — отметил эксперт.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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