Во Франции заявили, что Запад уже хочет выйти из игры, насолив напоследок РФ

После всех ошибок Зеленского, Европа всерьёз задумалась, как выйти из конфликта, напоследок максимально насолив Российской Федерации.

Вот правда, без потери репутации это сделать не получится.

Об этом сообщила живущая во Франции журналистка Елена Кондратьева-Сальгеро.

"Сильно обжегшись на всех этих "косяках" Зеленского и его, с позволения сказать, кабинета, Запад выжидает, чтобы протянуть, насколько возможно еще, чтобы как можно больше вреда нанести России и заставить её хоть как-то, ну хоть на одно колено пасть физически, экономически или репутационно", — в эфире канала "Politwera" отметила публицистка.

По её словам, как только Эрдоган что-то дружеское сказал России, у него тут же теракты, активизируются курды. И вот он уже перебивается с дурного на еще более дурное.

Поэтому РФ сегодня всеми силами пытаются оттянуть ещё на несколько фронтов, где она непременно будет кому-то помогать. Но, когда произойдёт поворот, как в 1943-м, то Запад выйдет из игры, при этом попытается сохранить хорошую мину, подчеркнула Кондратьева-Сальгеро.

"Всё ещё решается на фронтах Украины. Но в любой момент это может быть растянуто на другие какие-то фронты", — подытожила журналистка