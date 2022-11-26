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Осташко: в Запорожье сорвано наступление пяти бригад ВСУ

Силовые структуры

Украинские боевики пытались "прощупать" российскую оборону в Пологовском районе Запорожской области крупными силами, но были уничтожены, сообщил журналист Руслан Осташко.

Осташко: в Запорожье сорвано наступление пяти бригад ВСУ

По его словам, атаку южнее Гуляйполя и посёлка Железнодорожное осуществляли пять батальонов 65-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.

О начале наступления стало известно из перехваченных переговоров офицеров Сил специальных операций ВСУ и сотрудников центра "А" СБУ. Вслед за этим по украинскому штабу был нанесён удар.

Вскоре разведывательный беспилотник "Орлан-30" обнаружил атакующую колонну иностранных броневиков.

"Как и предполагалось, дефицит тяжёлой техники вынудил украинские войска наступать налегке: вместо десятка танков в бой были брошены британские бронеавтомобили Husky TSV и Mastiff", — написал телеведущий в своём Telegram-канале.

Помощью управляемых артиллерийских снарядов колонна была уничтожена, а отступающие силы боевиков ликвидировали боевые вертолёты Ми-28НМ.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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