Осташко: в Запорожье сорвано наступление пяти бригад ВСУ

Украинские боевики пытались "прощупать" российскую оборону в Пологовском районе Запорожской области крупными силами, но были уничтожены, сообщил журналист Руслан Осташко.

По его словам, атаку южнее Гуляйполя и посёлка Железнодорожное осуществляли пять батальонов 65-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.

О начале наступления стало известно из перехваченных переговоров офицеров Сил специальных операций ВСУ и сотрудников центра "А" СБУ. Вслед за этим по украинскому штабу был нанесён удар.

Вскоре разведывательный беспилотник "Орлан-30" обнаружил атакующую колонну иностранных броневиков.

"Как и предполагалось, дефицит тяжёлой техники вынудил украинские войска наступать налегке: вместо десятка танков в бой были брошены британские бронеавтомобили Husky TSV и Mastiff", — написал телеведущий в своём Telegram-канале.

Помощью управляемых артиллерийских снарядов колонна была уничтожена, а отступающие силы боевиков ликвидировали боевые вертолёты Ми-28НМ.