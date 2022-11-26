Военный эксперт Алексей Подберёзкин заявил, что армия России может оставить украинских боевиков без оружия и боеприпасов. Киев уже столкнулся с проблемой восстановления боевой техники из-за ударов ракетами ВС РФ.
"Уничтожать технику на поле боя и уничтожать технику путём выведения из строя инфраструктуры — это одно и то же", — приводит его слова "Украина.ру".
По словам политолога, Россия может положить конец поставкам Киеву вооружения из-за рубежа.
Ранее в Минобороны Бельгии сообщили, что Брюссель предоставит Украине десять беспилотных подводных аппаратов.
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Алексей Данилов заявил, что в Крыму были убиты иранские инструкторы.