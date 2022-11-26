Подберёзкин: ВС РФ может оставить украинских боевиков без оружия и боеприпасов

Военный эксперт Алексей Подберёзкин заявил, что армия России может оставить украинских боевиков без оружия и боеприпасов. Киев уже столкнулся с проблемой восстановления боевой техники из-за ударов ракетами ВС РФ.

"Уничтожать технику на поле боя и уничтожать технику путём выведения из строя инфраструктуры — это одно и то же", — приводит его слова "Украина.ру".

По словам политолога, Россия может положить конец поставкам Киеву вооружения из-за рубежа.

Ранее в Минобороны Бельгии сообщили, что Брюссель предоставит Украине десять беспилотных подводных аппаратов.