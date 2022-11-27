Подберёзкин: 50 тысяч добровольцев из КНДР с артиллерией и ракетами ускорят СВО

Если российские власти разрешат приехать в зону спецоперации добровольцам из Северной Кореи, заявленных целей СВО можно будет достичь намного быстрее, уверен военный эксперт Алексей Подберёзкин.

"Почему бы нам не пригласить 50 тысяч северокорейских артиллеристов со своей техникой? Они бы очень повлияли на ситуацию в нашу пользу", — заявил он в интервью изданию "Украина.ру".

Специалист отметил, что северокорейское пополнение может прибыть на Украину со своей ствольной артиллерии и реактивными системами залпового огня, которые также не будут лишними на передовой. Тем более, напомнил он, в свое время советские добровольцы сильно помогли КНДР в Корейской войне.

Ранее американские эксперты пришли к выводу, что киевский режим планирует развязать войну с Россией до последнего американца