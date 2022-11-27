В Днепропетровской области в районе Кривого Рога выведена из строя железная дорога.
Об этом сообщает Telegram-канал военного корреспондента Евгения Поддубного.
Он отмечает, что утренними ударами ВКС России разрушена местная железнодорожная инфраструктура, а сроки восстановления неизвестны. По заявлению начальника Криворожской военной администрации Евгения Ситниченко, железная дорога в Кривом Роге длительное время работать не будет.
Ранее власти Кривого Рога сообщали о взрывах после ударов российской армии.
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