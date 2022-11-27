Железная дорога в Кривом Роге уничтожена, сроки восстановления неизвестны

В Днепропетровской области в районе Кривого Рога выведена из строя железная дорога.

Об этом сообщает Telegram-канал военного корреспондента Евгения Поддубного.

Он отмечает, что утренними ударами ВКС России разрушена местная железнодорожная инфраструктура, а сроки восстановления неизвестны. По заявлению начальника Криворожской военной администрации Евгения Ситниченко, железная дорога в Кривом Роге длительное время работать не будет.

Ранее власти Кривого Рога сообщали о взрывах после ударов российской армии.