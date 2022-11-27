Украинская ракета упала на территорию Польши отнюдь не по ошибке.
Об этом сообщило испанское издание Rebellion.
По утверждению авторов статьи, украинцы сознательно запустили свою ракету в сторону Польши. Так они хотели активировать механизм коллективной безопасности НАТО и запустить в действие 5-ю статью альянса.
К счастью, желающих ввергнуть мир в Третью мировую войну из-за "креатива" националистов киевской власти не нашлось даже среди отъявленных ястребов-русофобов, сидящих в Вашингтоне, отметил Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
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