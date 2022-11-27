Столтенберг: поддержка Киева дорого обходится жителям Запада, но она необходима

Поддержка киевского режима дорого обходится жителям западных стран, но она необходима.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В интервью Welt am Sonntag он отметил, что поддержка Киева дорого обходится гражданам "коллективного Запада", но помощь Украине всё равно нужно наращивать.

Столтенберг подчеркнул, что для многих домохозяйств Европейского Союза наступили тяжёлые времена из-за роста расходов на электроэнергию и банальную еду.

Генсек альянса призвал к наращиванию помощи киевской власти, заявив, что решающее значение имеет поддержка с немецкой стороны.