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Отключения электричества на улицах и в больницах Польши могут начаться уже в этом году. 

20 тысяч злотых — такое наказание угрожает тем польским органам власти, которые не сократят в потребление электричества в ближайшем будущем.

Об этом сообщает газета Do Rzeczy.

Закон о решениях для защиты потребителей электричества налагает на муниципальные власти обязательство сократить его потребление с 1 по 31 декабря этого года на 10 процентов. 

Но чиновники объясняют, что в декабре потребление электричества выше, чем в остальные месяцы, и необходимость допэкономии заставит местные власти, к примеру, отключить свет на улицах. Также в правилах непонятно, кто должен экономить: только офисы или медучреждения тоже, заявили в муниципалитетах.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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