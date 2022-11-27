Do Rzeczy: Польша в предчувствии энергетической катастрофы

Отключения электричества на улицах и в больницах Польши могут начаться уже в этом году.

20 тысяч злотых — такое наказание угрожает тем польским органам власти, которые не сократят в потребление электричества в ближайшем будущем.

Об этом сообщает газета Do Rzeczy.

Закон о решениях для защиты потребителей электричества налагает на муниципальные власти обязательство сократить его потребление с 1 по 31 декабря этого года на 10 процентов.

Но чиновники объясняют, что в декабре потребление электричества выше, чем в остальные месяцы, и необходимость допэкономии заставит местные власти, к примеру, отключить свет на улицах. Также в правилах непонятно, кто должен экономить: только офисы или медучреждения тоже, заявили в муниципалитетах.